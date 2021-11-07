Fahrettin Altun'dan TRT'nin "Fabrika" belgeseline ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun TRT'nin "Fabrika" belgeseline ilişkin paylaşım yaptı.
Gündem 07.11.2021, 00:31 07.11.2021, 00:43
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Fransız Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ ile ilişkisini içeren, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ve araştırmacı gazetecilik yapımı olan "Fabrika" adlı belgeselin, 12 Kasım'da TRT Haber'de yayımlanacağını bildirdi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belgeselin tanıtım videosuna yer vererek, "Terör örgütlerini finanse eden bir Fransız şirketi, milyonlarca dolar ve arkasındaki kirli ilişkiler… İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir düzen ve hayattan koparılan binlerce masum can… Dünyayı sarsacak bir belgesel, 'The Factory' 12 Kasım'da TRT Haber'de." ifadelerini kullandı.
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