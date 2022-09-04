Fahrettin Altun'dan "Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü"ne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından 'Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü' paylaşımı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sivas Kongresi'nde manda ve himayenin kabul olunmadığını belirterek, "Bundan sonra da olunmayacak. Ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatleri üzerinde hesapları olanlar bugün de karşılarında aynı kararlılığı ve ruhu bulacak, yine hüsrana uğrayacaktır." ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından "Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bağımsızlığımızı pekiştiren adımlarla güven, refah ve birlik içinde geleceğe yürüyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 4, 2022
Sivas Kongresi’nin 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.
Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bağımsızlığı pekiştiren adımlarla güven, refah ve birlik içinde geleceğe yüründüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:
"Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Milli Mücadelemizin manifestosunun yazıldığı Sivas Kongresi'nde manda ve himaye kabul olunmadı, bundan sonra da olunmayacak. Ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatleri üzerinde hesapları olanlar bugün de karşılarında aynı kararlılığı ve ruhu bulacak, yine hüsrana uğrayacaktır."
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