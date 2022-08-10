Fahrettin Altun: 'Türkiye'de 84 bin 113 siber saldırı gerçekleşti'

Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2021 yılında Türkiye'de 84 bin 113 siber saldırı gerçekleştiği tespit edilmiş durumda diyerek alınan önlemleri açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı'nda açılış konuşması yaptı.

Günden güne artan ve tehdit sayılan siber saldırı konusuna değinen Altun, Türkiye'ye karşı açılan siber saldırıların önüne geçebilmek için gereken tüm önlemlerin alındığını belirtti.

2022 YILINDA TÜRKİYE'YE 84 BİN 113 SİBER SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Altun'un açıklamalarında, şu satır başları öne çıktı:

"Ülkemiz, siber anlamda en fazla tehdide ve saldırıya maruz kalan ülkeler arasında yer alıyor. Peki, bu tehdit ve saldırılar neden yoğun bir şekilde bize yöneliyor? Gerek bölgesel ve küresel anlamda Türkiye'yi merkez konuma yerleştiren dış politika hamlelerimiz. Gerek küresel bilgi ve algı merkezlerine karşı gösterdiğimiz direnç, daha öz bir şekilde ifade edecek olursak, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği hakikat mücadelesi.

Bu noktalarda ortaya koyduğumuz kararlı duruş, Türkiye'yi eskiden olduğu gibi bir uluslararası bağımlılık düzenine mahkum etmek isteyenlerin düzenini, huzurunu bozuyor. Mesele bundan ibaret. Onlar da bun karşı çıkmak için yeni yöntemler devreye sokuyorlar.

Bu yöntemler siber saldırı, sanal alemde yürütülen dezenformasyon, kara propaganda ve 5'inci kol faaliyeti, blok zincir teknolojilerinde ortaya çıkan güvenlik sorunları ve terör örgütlerinin dijital dünyadaki faaliyetleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu saldırılar gerek kamu kurum ve kuruluşları gerek özel sektör gerekse kişiler açısından doğrudan tehdit barındırıyor.

DÜNYA GENELİNDE İLK 3 AYDA, 6 MİLYON 137 BİN 330 SİBER SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dünya genelinde 2002'nin ocak, şubat mart ayları boyunca toplam 6 milyon 137 bin 330 siber saldırının tespit edilmesi, bu alanın ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor.

AKILLI ARAÇLARA YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMLERİ, YÜZDE 225 ARTTI

Siber saldırılar yalnızca insanları değil, internet bağlantısı olan bütün nesneleri de hedef alıyor. Dolayısı ile nesnelerin interneti metaverse gibi kavramların faydalarını anlatırken, beraberinde getirecekleri tehditleri de riskleri de konuşmak bunlara karşı ne tür tedbirler alınabilineceğini de müzakere etmek zorundayız. Nesnelerin interneti hayatın birçok alanında kolaylıkları beraberinde getirirken siber saldırıların da hedefi oluyor. Mesela otonom sürüş ve 5G teknolojilerinin kullanıldığı akıllı araçlara yönelik siber saldırı girişimleri son 3 yıl içerisinde yüzde 225 artış gösterdi.

"SİBER SALDIRILARA KARŞI ÖNLEMLER ARTIYOR"

Sadece 2021 yılında Türkiye'de 84 bin 113 siber saldırı gerçekleştiği tespit edilmiş durumda.

2022'de de bu sayı 53 bin 202 olmuş. Dijital terörizme ve dezenformasyona karşı tedbirler alıyoruz.

"YALAN HABERLER ENSTRÜMANA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

2022 yılının ilk altı ayında ülkemizde internete erişim oranı 94,5 düzeyindedir. Vatandaşlarımızın yüzde 98,5'i sosyal ağ kullanıyor. Yalan haberler bir enstrümana dönüştürülmeye çalışılıyor.

Türkiye'de dijital medya haberlerine güven oranı 2021 yılına oranla yüzde 5 düşüş göstererek yüzde 36 oranında gerçekleşti.

Dünya üzerinde en fazla dezenformasyona maruz kalan ülke Türkiye.