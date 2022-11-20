Fahrettin Altun: Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Pençe Kılıç' Hava Harekatına ilişkin açıklama yaptı. "Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz" dedi.
Gündem 20.11.2022, 12:42
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun, "Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe-Kılıç Harekatı’yla, teröristlere ait hedefler imha edildi. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
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