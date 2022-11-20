Fahrettin Altun: Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, "Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe-Kılıç Harekatı’yla, teröristlere ait hedefler imha edildi. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.