Fahrettin Altun: 'Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehit olanları rahmetle andı.
Gündem 14.07.2022, 17:07
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir millet düşünün ki vatan ve bayrak uğruna koşar adım şehadet şerbetini içmiş. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet düşünün ki Türkiye aşkına leke sürülmesin diye darbecilere göğsünü siper etmiş. Bir millet düşünün ki vatan ve bayrak uğruna koşar adım şehadet şerbetini içmiş. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkalığınca hazırlanan bir videoyu da paylaştı.
Videoda, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların izinde adımlarımız, durmaksızın çalışıyoruz. Türkiye aşkına." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA
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