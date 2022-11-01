Fahrettin Altun, oyuncu Burak Haktanır ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı" iftirasına sessiz kalmayan oyuncu Burak Haktanır ile bir araya geldi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkesini, milletini seven, her ortamda savunan kıymetli sanatçımız Burak Haktanır ile buluştuk. Sayın Haktanır'a sergilediği vakur duruş için teşekkür ediyor, sanat hayatında başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ülkesini, milletini seven, her ortamda savunan kıymetli sanatçımız Burak Haktanır ile buluştuk. Sayın Haktanır'a sergilediği vakur duruş için teşekkür ediyor, sanat hayatında başarılarının devamını diliyorum. pic.twitter.com/nyelde3GZR— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 1, 2022
Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek ödülünü Fincancı'ya ithaf etmiş, oyuncu Burak Haktanır da yönetmen Alper'in sözlerine "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki göstermişti.
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