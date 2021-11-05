Fahrettin Altun: Lütfi Elvan görevinin başında
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiğine dair haberleri yalanladı.
Gündem 05.11.2021, 11:23
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Lütfi, Elvan'ın istifa ettiği yönünde çıkan habere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Altun, "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Sözde haber yalandır" ifadesini kullandı.
Altun açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:
"Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz."
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