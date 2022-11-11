Fahrettin Altun, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesini kutladı.
Gündem 11.11.2022, 19:14
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına vermiş olduğu koşulsuz desteğin ve önemli bir diplomatik başarının tezahürü olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına vermiş olduğu koşulsuz desteğin ve önemli bir diplomatik başarının tezahürü olmuştur.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 11, 2022
Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/tSSqcSjmlA
Kaynak: AA
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