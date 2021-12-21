Fahrettin Altun: 'Erdoğan her daim milletin hukukunu gözetti'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim milletin hukukunu gözettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir. Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 21, 2021
Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır.
Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun #YineHaklıÇıktı pic.twitter.com/iSvnXXqHBW
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