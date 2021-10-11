Fahrettin Altun'dan 'siyasi cinayetler olacak' iddialarına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine gidilirken iktidarın gerilimi tırmandırmasından endişe ettiğini söylemiş ve "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'ndan sonra çok konuşulacak bir iddia da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dan geldi. Aydın, "Bizim de aldığımız suikast duyumları var" demişti. Ortalığı karıştıracak iddialara Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.

"Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü?"

Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde “siyasi cinayetler” olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz. Eski Türkiye’nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların "siyasi cinayet yalanından” medet umar hale gelmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz."