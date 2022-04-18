Fahrettin Altun'dan 'Pençe Kilit Operasyonu' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, 'Pençe Kilit Operasyonu' ile ilgili yaptığı paylaşımda PKK'lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadıkları gibi terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.
TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının yerle bir edildiğini belirten Altun, "PKK'lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, 'terörü kaynağında kurutma' stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kasteden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
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