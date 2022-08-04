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Fahrettin Altun'dan KPSS açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır." ifadelerini kullandı.

Gündem 04.08.2022, 19:51
Fahrettin Altun'dan KPSS açıklaması

Altun, sosyal medya hesabı üzerinden 2022-KPSS'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Fahrettin Altun #KPSS
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