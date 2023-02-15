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Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "İlkokul çağı sokak mizahı ile üretilmiş yakıştırmalar"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Böylesine mahşeri bir ortamda, ilkokul çağı sokak mizahı ile üretilmiş yakıştırmaların bir muhalefet lideri tarafından üretilebilmiş olması esef vericidir." ifadelerini kullandı.

Gündem 15.02.2023, 19:27
Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "İlkokul çağı sokak mizahı ile üretilmiş yakıştırmalar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösteren Altun, Türkiye'nin, tarihin gördüğü en büyük doğal afetlerden biriyle sarsılmasının üzerinden henüz 10 gün bile geçmediğini belirtti.

Yürekleri ağırlaştıran bu büyük acıya yalnızca enkaz altından uzun mücadelelerle kurtarabildikleri canların bir parça teselli olabildiğini ifade eden Altun, aziz milletin tarihi adeta yeniden yazan dayanışma ve birlik ruhunu ayakta tutabilmek için büyük felaketin yaşandığı ilk andan beri durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini anımsattı.

"Milletin her büyük imtihandan hangi ruha yaslanarak çıktığını ve adeta her seferinde küllerinden nasıl doğduğunu bilerek, bu ruha saldıranlara fırsat vermemek için ülkenin iletişim sahasını psikolojik harp unsurlarına kapatmak için büyük bir mücadele verdikleri"ne dikkati çeken Altun, necip milletin fedakarlıklarının yanında çalışmalarının adının bile anılmaya değmeyeceğini, bunun da çok net farkında olduklarını aktardı.

Milletin yeniden başlama enerjisine halel getirmemek için çağın yeni meydan okumaları da dahil olmak üzere her türlü yalan haberle, provokasyonla ve dezenformasyonla mücadele ederken Türkiye düşmanlarının, çalışmalarından ne kadar rahatsız olunduğunu da yakından gördüklerini anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Şaşırmadığımız ancak şahit olmaktan yine de azap duyduğumuz bir başka şey ise büyük bir afet ortamında bile belli odakların muhalefet kisvesi altında dezenformasyona meşruiyet kazandırmaya çalışması ve ülkemize dönük psikolojik harbin aparatına dönüşmesidir. Bütün bunların üzerine verdiğimiz mücadeleden rahatsız olan ve bu büyük afetten bir cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkarmaya çalışan bir siyasetçinin, ülkemizin iletişim sahasının muhafızlığını yapan İletişim Başkanlığımızı son derece düzeysiz bir şekilde hedef alması eklenmiştir. Böylesine mahşeri bir ortamda, ilkokul çağı sokak mizahı ile üretilmiş yakıştırmaların bir muhalefet lideri tarafından üretilebilmiş olması esef vericidir. Zira bugün ülkemizin derdi ile dertlenen kimsenin böylesi işlerle uğraşmasını mümkün kılacak ne keyfi ne de zamanı vardır."

Aziz milleti böylesi olağanüstü bir zamanda, böylesi bir gündemle meşgul ettikleri için üzüldüklerini bildiren Altun, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla, milletle el ele bu zorlu sürecin atlatılması için var gücüyle çalıştığını, ülke olarak yeniden ayağa kalkıp eskisinden daha da güçlü hale gelebilmek için atılması gereken bütün adımları attığını vurguladı.

Kaynak: AA
#Fahrettin Altun #iletişim başkanı
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