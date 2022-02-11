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Fahrettin Altun'dan 'istifa edecek' iddialarıyla ilgili açıklama

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın köşe yazısında aktardığı bilgilere göre, "Fahrettin Altun istifa edecek mi?" sorularına yönelik Altun "Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Gündem 11.02.2022, 09:30
Fahrettin Altun'dan 'istifa edecek' iddialarıyla ilgili açıklama

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın köşe yazısında aktardığı bilgilere göre Fahrettin Altun açıklamasının detayında:
Allah'a şükür biz, birlik, bütünlük içinde çalışıyoruz. Bizim farklı siyasal hareketlerde olduğu gibi bir liderlik sorunumuz yok. Liderimiz belli. Liderimiz kudretli, dirayetli ve basiretli. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Fırat'ın yazısının devamında Altun’un şu açıklamaları yer aldı:

"Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Fitnenin anlamlarından biri de ‘manevi çöküntü’dür. Fitnecilere sabır ve şifa diliyorum. Magazin kültürü Türk soluna 1980 sonrası sirayet etti, siyaset yapamaz hale gelince magazine sardılar. Siyasi magazinle durumu idare etmeye, peşlerinden sürükledikleri insanları mobilize etmeye çalışıyorlar. Kulaktan dolma söylentilerle, mesnetsiz dedikodularla yol alıyorlar.

Allah aşkına ‘söyleniyor’, ‘kime sorsanız öyle diyor’, ‘rivayet ediliyor’, ‘bekleniyor’ ifadeleriyle bezenmiş metinlere haber denir mi? Haberi kaynağından sormaya ne oldu? Nerede kaldı teyit mekanizması?

Türk medyasının düzeyini aşağı çeken yaklaşımlar bunlar. Bu tavırlar bizatihi medya mesleğinin seçkin temsilcileri tarafından kınanmalı, ayıplanmalı.

Allah’a şükür biz, birlik, bütünlük içinde çalışıyoruz. Bizim farklı siyasal hareketlerde olduğu gibi bir liderlik sorunumuz yok. Liderimiz belli. Liderimiz kudretli, dirayetli ve basiretli. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İDDİALARA YANIT

Bizim pozisyonumuz bellidir. Medyanın demokratikleştirici, kamuoyunu bilgilendirici bir aygıt olarak önünü açmaya, medya meslek mensuplarının imkânlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve elbette medyayı bilgilendirmeye, doğru bildiklerimizi kamu çıkarı adına medyayla paylaşmaya çalışıyoruz.

Öte yandan medyanın iç ya da dış çıkar odakları tarafından demokratik siyasal alanını vesayet altına almasına da engel olmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke. Bu ülkenin yönetişim sistemi içinde stratejik iletişim kültürünün merkezi bir unsur olması kaçınılmaz. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız İletişim Başkanlığı’nı devletimizin bütün kritik kurullarına üye yaptı.

Kişisel magazini bir kenara bırakalım, kurumsal analizler yapalım.

Sorduğunuz için söylüyorum. Gayet iyiyim. Görevimin başındayım. Sayın Cumhurbaşkanı’mın emrinde, mesai arkadaşlarımla birlikte ülkemizin marka değerini daha da artırmak, Türkiye düşmanlarının dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek, hakikate hizmet etmek için çalışıyoruz.

Odağımız, 2023. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023, Türkiye’nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanı’mız bu ülkenin başında olsun. Yarınlarımız bugünlerimizden çok daha güzel olacak.”

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#hande fırat #Fahrettin Altun
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