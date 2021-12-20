Fahrettin Altun'dan İHA muhabirine destek: 'Böyle bir durum kabul edilemez'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın yayın esnasında darbettiği İHA Muhabiri Ahmet Demir'le telefonla yaptığı görüşmede, olayı kınadı.

Böyle bir saldırının hiçbir şekilde kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Altun, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten içler acısı bir durum. Biz, her hal ve şartta yanındayız. Yapılan saldırıyı bütün basın camiasına karşı yapılmış olarak addediyoruz. Gerçekten bu görüntü çok acı bir görüntü. Bu tokat sadece sana atılmış bir tokat değil. Bu bütün arkadaşlarımıza, bütün medya mensuplarımıza atılmış bir tokat. Dolayısıyla tüm gazetecilerin, basın kuruluşlarının, basın STK'larının bu olaya karşı seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri gerekir."

Fahrettin Altun, yaşanan olaya tüm Türkiye'de milyonlarca insan tarafından tepki gösterildiğini hatırlatarak, "Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubuna başka bir basın mensubunun bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız." ifadelerini kullandı.