Fahrettin Altun'dan gençlere destek mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz, güçlü bir sosyal devlet mantığıyla toplumun bütün kesimlerinin yanında olduğu gibi gençlerimizin de yanında." dedi.

Altun, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde İletişim Başkanlığınca düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Etkinlik bünyesinde kurulan stantları dolaşarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Altun, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Altun, devlet ile millet arasında iletişim köprüsü olma görevleri dolayısıyla doğrudan gençlerin devletin kurumlarıyla yüz yüze iletişim kurabilecekleri, devletin teşvik, hibe, eğitim, burs gibi programlarıyla ilgili bir platform inşa ettiklerini söyledi.

Altun, 40 devlet kurumunun tanıtım günlerine iştirak ettiğini belirterek, "Kurumlarında ne tür teşvikler sağladıklarını, gençlerimize ne tür imkanlar sağladıklarını, sağlayabileceklerini aktarıyorlar. Böylelikle gençlerimiz devletimizin, hükümetimizin nasıl yanlarında olduklarını, geleceğe nasıl daha emin bir şekilde bakabileceklerini görmüş oluyorlar." dedi.

Koronavirüs salgını ortamında bulunulduğunu anımsatan Altun, "Devletimiz, güçlü bir sosyal devlet mantığıyla toplumun bütün kesimlerinin yanında olduğu gibi gençlerimizin de yanında. Burası, bu platform bunun en somut, en net delilidir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunun nasıl somut bir şekilde hayata geçtiğini bütün gençlerimiz görebilir." diye konuştu.

Tanıtım günlerinin tüm gençlerin katılımına açık olduğunu, aileleriyle birlikte gençleri beklediklerini dile getiren Altun, "Burada gerçekten devletimizin nasıl güçlü bir şekilde belli bir plan dahilinde, nasıl gençlerimize destek olabildiğini, olduğunu görmelerini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, tanıtım günlerinin yapıldığı alanda üç sokak bulunduğunu, "Devlet Sokağı"nda 40 kurum olduğunu ve kurum temsilcilerinin, gençlere yüz yüze neler yaptıklarını, ne tür imkanlar sağladıklarını anlattıklarını belirtti.

İkinci sokağın isminin "Eğlence Sokağı" olduğunu dile getiren Altun, burada da gençlere çeşitli aygıtların simülatif tecrübelerinin aktarıldığını bildirdi.

"Tecrübe Sokağı"nda da devlet teşviklerinden yararlanmış, devletin sunduğu imkanlardan yararlanarak başarılı olan gençlerin diğer gençlere bunları nasıl başardıklarını doğrudan anlattıklarını ifade eden Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz arkadaşlarımızla böyle bir platform oluştururken yine Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı üzere en iyi iletişimin, en sahici olan iletişimin yüz yüze iletişim olduğuna olan inançla bunu gerçekleştirdik. Türkiye, son 20 yılda çok güçlü, itibarlı bir bölgesel güç oldu. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde aynı zamanda çok önemli bir küresel aktöre dönüşme gayreti içerisinde. Bunu yaparken tabii önümüzdeki dönemde de bugün de dayandığı en önemli toplum kesimi gençlerimiz. Gençlerimiz 2023'te de 2053 vizyonunda da 2071 vizyonumuzda da bizim ayrılmaz parçamız, bu toplumun, bu ülkenin, geleceğimizin teminatı. Bu platform gençlerimizin platformu, birebir, yüz yüze bir şekilde devletimizin kurumları burada doğrudan yaptıklarımızı anlatacak ve böylelikle de gençlerin daha çok hem ülkemizin geleceği hem kendi yine hayatları açısından nitelikli güzel işler yapmalarına katkıda bulunacak."

Gençlerin gösterdiği teveccühten duydukları memnuniyeti dile getiren Altun, tüm kurumlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, benzer etkinliklerin özel sektör ve üniversitelerde de yapıldığı hatırlatılarak, "Yeni bir dönem diyebilir miyiz?" sorusu üzerine, "Esas itibarıyla devletimiz başından itibaren yani Cumhurbaşkanımızın sürekli olarak vurguladığı üzere, ne olursa olsun devletimizin kurumları esneklik açısından, hız açısından, yine efektiflik açısından özel sektörle yarışmalı vizyonuna uygun bir şekilde başından itibaren bu işler yapılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu anlamda yapılan işlerin çok daha koordineli, etkin ve hızlı şekilde icra edilmesine imkan tanıdığını anlatan Altun, "Cumhurbaşkanımız, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Anayasa değişikliğiyle beraber geçmemizi temin ederken esas itibarıyla tam da bu vizyonu hayata geçirmek istedi." diye konuştu.

Kurumların hızlı ve koordineli şekilde projelerini hayata geçirebildiklerini söyleyen Altun, "Gençlerimiz büyük bir merakla, tecessüsle 'ben de bu sürecin nasıl parçası olabilirim' yaklaşımıyla birebir birçok kurum temsilcisiyle diyalogda bulunabiliyorlar. Artık eski Türkiye yok, eski Türkiye'nin bürokrasisi de yok. Burada birçok kurumun başkanını görebilirsiniz, birçok kurumun genel müdürünü görebilirsiniz, birçok kurumun üst düzey yöneticilerini görebilirsiniz. Gençlerle çok güzel diyaloglar kurduklarını ve onlara yaptıklarını, anlattıklarını görebilirsiniz. Bu, Cumhurbaşkanımızın vizyonunda inşa edilen Türkiye'nin somut resmidir, remzidir." değerlendirmesinde bulundu.

Stant ziyaretleri

Anadolu Ajansı (AA) standını da ziyaret eden Altun, Türkiye'nin en köklü kurumlarından AA'nın gençlere her zaman yatırım yaptığını ifade ederek, "İnşallah hem gençlerimize yönelik istihdam imkanlarını hem teşvikleri bu noktada Anadolu Ajansımız burada sizler aracılığıyla anlatacak." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı standını da ziyaret eden Altun'a eşi Fatmanur Altun ve kendisi için hazırlanan rozetler takdim edildi.

TCDD standında da yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ülkem İçin Bir Fikrim Var" Projesi'ne katılarak başarı sağlayan Elif Karlıtepe'nin projesiyle ilgili bilgi aldı. Projenin "Ülkem İçin Bir Fikrim Var" Projesi üzerinden gerçekleşmiş bulunmasının kendileri için gurur vesilesi olduğunu söyleyen Altun, "2019'un en güzel halkla ilişkiler faaliyetlerinden biriydi. Allah'a şükür ki uluslararası bir ödül de almıştı. Burada somut bir çıktısını görmek de bizim için çok büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel aktörlüğüne yatırım yapan planlama

Altun, Halkbank standını ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme dediğini aktararak, bu noktada kamu bankalarına da çok önemli roller düştüğünü belirtti. Altun, "Esas itibarıyla dünya çok zor günler geçiriyor. Biz Allah'a şükür bu günleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ciddi bir planlamayla geçiriyoruz. Bu planlama gerçek hayata birebir tekabül eden ve kısa, orta, uzun vadeli olarak Türkiye'nin bölgesel ve küresel aktörlüğüne yatırım yapan bir planlama." dedi.

Yerli otomobil TOGG'un tanıtımının yapıldığı stantta da incelemelerde bulunan Altun, etkinliğe katılan bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının stantlarını da ziyaret ederek bilgi aldı.