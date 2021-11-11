Fahrettin Altun'dan Başak Cengiz cinayeti değerlendirmesi
Dün kılıçlı saldırıyla yaşamını yitiren Başak Cengiz'le ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, konuyla ilgili muhakeme sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi.
Gündem 11.11.2021, 20:54
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in katilinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.
Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başak Cengiz kardeşimizin katledilişi hepimizi yasa boğdu. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması noktasında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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