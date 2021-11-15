Fahrettin Altun'dan Anuşyan için taziye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Ermenileri Patriği Genel Sekreteri Başrahip Anuşyan'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Ermeni Cemaatine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Türkiye Ermenileri Patriği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefat haberini teessürle öğrendim.



Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Ermeni Cemaatine başsağlığı dilerim. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 15, 2021