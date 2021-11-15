Fahrettin Altun'dan Anuşyan için taziye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Gündem 15.11.2021, 19:17
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Ermenileri Patriği Genel Sekreteri Başrahip Anuşyan'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Ermeni Cemaatine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.
Türkiye Ermenileri Patriği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefat haberini teessürle öğrendim.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 15, 2021
Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Ermeni Cemaatine başsağlığı dilerim.
Kaynak: AA
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