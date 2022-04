Fahrettin Altun'dan "1915 olayları"na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Türkiye'yi sözde "soykırım" ile suçlayan devletlerin ortak yanının, hepsinin de son yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı şiddeti teşvik etmeleri ve terör örgütlerini desteklemeleri olduğuna dikkati çekti.

One thing is common about the states that accuse our nation of so-called “genocide”: They all incited violence and sponsored terror groups against the Ottoman Empire in its last years.