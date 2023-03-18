Fahiş kira zammında ilk kez bir kişi gözaltında
Ev kirasını 800 liradan çıkaran ev sahibi şikayet üzerine gözaltına alındı.
Gündem 18.03.2023, 14:58
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin kirasını 800 liradan 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı.
İsmetpaşa Mahallesi'nde 4 yıl önce Aynur K, Emin Ç'nin evini kiraladı. Emin Ç, kira bedelini bu yıl 800 liradan 5 bin liraya yükseltmek istedi.
Aynur K, ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşamayınca durumu polise bildirdi.
Ekipler, şikayet üzerine ev sahibi Emin Ç'yi gözaltına aldı.
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|23
|51
|3. Beşiktaş
|24
|46
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|24
|41
|6. Başakşehir
|23
|40
|7. Kayserispor
|24
|35
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|23
|30
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|24
|28
|12. Kasımpaşa
|25
|26
|13. Gaziantep FK
|24
|25
|14. Ankaragücü
|23
|25
|15. İstanbulspor
|23
|24
|16. Sivasspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|23
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|25
|51
|2. Eyüpspor
|25
|50
|3. Rizespor
|25
|46
|4. Keçiörengücü
|25
|46
|5. Pendikspor
|25
|44
|6. Sakaryaspor
|25
|43
|7. Bodrumspor
|25
|41
|8. Manisa FK
|24
|39
|9. Bandırmaspor
|25
|37
|10. Göztepe
|25
|35
|11. Boluspor
|24
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|26
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|25
|20
|17. Gençlerbirliği
|24
|17
|18. Denizlispor
|25
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|26
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|27
|66
|2. M.City
|27
|61
|3. Tottenham
|28
|51
|4. M. United
|26
|50
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Aston Villa
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|37
|12. Crystal Palace
|27
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Nottingham Forest
|27
|26
|16. Leicester City
|27
|25
|17. Everton
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|25
|65
|2. Real Madrid
|25
|56
|3. Atletico Madrid
|25
|48
|4. Real Sociedad
|25
|45
|5. Real Betis
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|38
|7. Rayo Vallecano
|26
|38
|8. Athletic Bilbao
|26
|36
|9. Osasuna
|25
|34
|10. Mallorca
|25
|32
|11. Celta Vigo
|25
|31
|12. Girona
|26
|30
|13. Sevilla
|25
|28
|14. Cadiz
|26
|28
|15. Real Valladolid
|26
|28
|16. Espanyol
|25
|27
|17. Valencia
|25
|26
|18. Getafe
|25
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|25
|13