Facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul’da akaryakıt istasyonu yakınında park halinde duran İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Gündem 21.10.2021, 08:23 21.10.2021, 09:39
Bahçelievler’de bir akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak'ta park halindeki 34 GJ 1156 plakalı otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.
Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.
AA
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