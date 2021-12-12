F-16'lar PKK'nın sözde halk meclisini vurdu: Çok sayıda ölü var
TSK'nın PKK'ya ait sözde halk meclisini vurduğu çok sayıda teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Gündem 12.12.2021, 00:00
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde başlattığı hava destekli kara harekatları devam ederken, kuzey Irak'ın Sincar bölgesinde Hanesor köyünde sözde Sincar Halk Meclisi eşbaşkan Mervan Bedel'in SİHA tarafından yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede bir operasyon daha yapıldı.
Sincar bölgesinde İHA'larca yapılan keşif çalışmalarında, Hanesor'da YPG/PKK'nın sözde Halk Meclisi karargahı tespit edildi. Alınan görüntüler üzerine, Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan F16 savaş uçakları havalandı.
Koordinatları verilen sözde halk meclisi uçaklar tarafından akıllı yerli mühimmat kullanılarak vuruldu. Bina büyük oranda yıkılırken, çok sayıda teröristin etkisiz hale geldiği belirtiliyor.
Kaynak: Haber7
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