Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı

Hava sıcaklığının 25 dereceye yükseldiği bölgede Ezine Çayı'nı besleyen Yaralıgöz Dağı'ndaki 1,5 metreyi bulan kar erimeye başlayınca çaydaki su seviyesi yükseldi.

Geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerinden su aşmaya başladı.

İlçe merkezinde iki yakayı birbirine bağlayan köprülerden biri ile bazı köyleri ilçeye bağlayan Bayramgazi köyü mevkisindeki bir köprü, yükselen su seviyesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Köylerin, Bayramgazi köyü mevkisindeki köprünün yerine alternatif yolları kullandığı öğrenildi.

Bozkurt Belediyesi ve Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri çay kenarında güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

"Bozkurt için risk söz konusu değil"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine ilişkin ilçede herhangi bir riskin söz konusu olmadığı ifade ederek "Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye edilme söz konusu." dedi.

Çakır, 3 gündür sıcak havaya bağlı olarak bölgedeki karların eridiğini söyledi.

Su seviyesinin dün ve bugün sabah itibarıyla biraz daha yükseldiğini belirten Çakır, "Su seviyesi biraz daha yüksek seviyeye geldi ama bu tehlike arz edecek bir boyutta değil. Biz zaten ekipman ve teknik elemanlarımızla suyun hem erime kaynağından hem şehir geçiş hattında kontrol altında tutuyoruz. Yeteri kadar iş makinası sahada mevcut." diye konuştu.

Ezine Çayı kenarındaki evlerde herhangi bir tahliyenin söz konusu olmadığını vurgulayan Çakır, "Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye edilme söz konusu." ifadesine yer verdi.

Büzlerden yapılan geçici köprülerde tıkanma olduğunu belirten Çakır, "Biliyorsunuz afetten sonra büzlerden oluşturduğumuz 3 köprü yapıldı. Gözler küçük olduğu için su seviyesi yükselince üstünden akma yaptı. Köprünün üstünden suyun akması nedeniyle köprüler tedbir amaçlı taşıt trafiğine kapandı. Su seviyesi normal hale geldiğinde kısa sürede eski haline getireceğiz." dedi.

Korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Çakır şunları kaydetti:

"Şu an ne ilçe içinde ulaşım sorunu var, ne de şu aşamada suyun çevreye zararı söz konusu. Süreç ilgililer tarafından kontrol edilmekte. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Böyle bir durum söz konusu olsa biz zaten uyarılarımızı yaparız ama şu aşamada vatandaşlarımızı endişeye sevk edecek bir konu yok. Su yağışa bağlı biraz yüksek akıyor ama bu da aslında miktar olarak fazla değil. Dere yatağında çalışma yaptığımız için dere yatağının tabanındaki malzeme nedeniyle su yüksekmiş gibi duruyor. Aslında miktar olarak akan su o kadar yüksek değil. Bozkurt için en ufak bir risk söz konusu değil."

Diğer bölgelerdeki durum hakkında da bilgi veren Vali Çakır, "Hem İnebolu, hem de Özlüce ve İlişi köylerinde de dağdaki eriyen karları getiren dereler mevcut. Buralardaki süreçler de ilgililer tarafından takip ediliyor. Buralarda da tehlike söz konusu değil. Köprüler vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından kısa süreli araç trafiğine kapatılabilir ama afet boyutunda patlama yapacak tehlike yaratacak bir şey söz konusu değil. Bunlar sadece güvenlik amaçlı alınan tedbir. İnşallah bir iki gün içerisinde su seviyesinin de normale inmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk, 11 Ağustos 2021'de ilçenin büyük bir sel felaketi yaşadığını hatırlattı.

Sel felaketinde can kayıpları yaşandığını, ilçenin büyük çapta hasar gördüğünü hatırlatan Öztürk, "Havaların hızla ısınmasıyla birlikte kar sularının erimesine bağlı çay seviyesi yükseldi. Şu anda durum kontrol altında. Gerekli tedbirler alındı. Geçen yılki yaşanmışlıktan dolayı bir panik havası oluştu ama her şey kontrol altında." dedi.

Lise öğrencisi Şeyma Çınar ise herkesin aklında geçen yılki sel olduğunu belirterek, "Köprü kapandığı için okula yürüyerek gitmek zorunda kaldık. Suyun yükselmesiyle korktuk, endişelendik, tekrar aynı şey başımıza gelir mi diye korktum." diye konuştu.