Eyüpsultan'da Başkan Erdoğan izdihamı
Başkan Erdoğan, 2. tur seçim çalışmalarını tamamladıktan sonra akşam namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan'ın geldiğini duyan vatandaşlar ise cami önünde yoğunluk oluşturdu.
Gündem 27.05.2023, 22:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. tur seçim çalışmalarını İstanbul'da noktaladı.
Erdoğan, ilk turu Ayasofya Camii'nde noktalamıştı. İkinci turu ise Eyüpsultan Camii'nde sonlandırdı.
Erdoğan'ın camiye geldiğini duyan vatandaşlar ise cami önünde toplandı.
Akşam namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz çıkışı halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. pic.twitter.com/at334si2Ci— EHA MEDYA (@eha_medya) May 27, 2023
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