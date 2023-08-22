Eyüpsultan Camii'ndeki papaz siluet kaldırıldı

Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu ve 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın sıcak gündemi yorumladığı programın 2019 yılındaki bir bölümünde Eyüpsultan Cami'nde bulunan 3. Selim dönemine ait olduğu bilinen mihrabın tepesindeki tartışmalı ''papaz'' silüeti gündeme gelmiş ve canlı yayında konuşulmuştu. O yayından yıllar sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olaya el atmasıyla o silüet kapatıldı.

Vatandaşında şikayet üstüne şikayette bulunduğu görüntüye sessiz kalmayan Diyanet işleri Başkanlığı, geçtiğimiz hafta silüetin üstünü bir hat levhası koyarak kapattı.

ŞEVKİ YILMAZ ve BÜLENT DENİZ NE DEMİŞTİ?

2019'da olayı ilk önce twitter hesabından duyuran Yılmaz, ''İstanbul’un Maneviyat Merkezindeki Tarihi Camimizin Restore çalışmaları sırasında İmamın namaz kıldırdığı Mihrabın üstünde taç giymiş Papaz sületini görünce şoke olduk!'' ifadelerini kullanmış, daha sonra canlı yayın tv programı Milli Diriliş'te konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, ''Taç giymiş bir papaz silüeti gibi duruyor. Vakıfların bunu düzeltmesi gerekiyor. Eski şekline döndürmeleri uygundur. Bunu artık kim, ne zaman yaptıysa, bilerek mi yapmıştır?'' söylemlerinde bulunmuştu.

Programı hazırlayan ve sunan Deniz ise, ''Diyanet İşleri kilisevari oturma düzenlerine müdahale etmişti! Sandalyeler Camilerimizden kaldırılmıştı! Camilerimizde ikonik hiçbir şey olamaz'' demişti.