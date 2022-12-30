EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’den yararlanacak olanların yaş ortalamasının 49,9 olduğunu söyledi. Bilgin, “Yani artık 38 yaşında 42 yaşında kimseyi emekli yapmıyoruz" dedi. Hiçbir EYT'linin maaşında kısıntı olmayacağını vurgulayan Bilgin, kıdem tazminatlarının ise doğrudan işçiye verileceğini kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme kararının artık Meclis’te olduğunu belirterek, resmi prosedürün işleyeceğini söyledi. EYT konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Bilgin, ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayan hazırlık yapıldığını vurguladı. Bilgin, “5.7 milyon kişi de prim gün sayılarını ve sürelerini doldurduktan sonra emekli olabilecek” dedi.
Akşam da TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bilgin, EYT'lilerin yaşlarıyla ilgili eleştirilere yönelik, "Şu anda EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9 yani neredeyse 50. Yani artık 38 yaşında 42 yaşında kimseyi emekli yapmıyoruz" dedi. SGK'nın borçlu olmadığını belirten Bilgin, "Gelir-gider oranının yüzde 97. EYT'nin 100 milyar TL üzerinde maliyeti var. Ama bizim bütçe imkanlarımız içinde karşılanabilecek bir maliyet" ifadelerini kullandı. Hiçbir EYT'linin maaşında kısıntı olmayacağını vurgulayan Bilgin "Herkes hak ettiği maaşı alacak" dedi. Bilgin kıdem tazminatlarının doğrudan işçiye verileceğini de sözlerine ekledi.
SÖZLEŞMELİYE KADRO TBMM'DE
Sözleşmeli personel sorununu da çözdüklerini söyleyen Bakan Bilgin, "Sözleşmeliye kadro düzenlemesi bugün (dün) Meclis'e intikal etti" dedi.
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