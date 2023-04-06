EYT'lilere geriye dönük borç uyarısı

EYT başvurularını inceleyip maaş bağlamaları için SGK içindeki uzman olmayan personele de görev verildiği, acelecilik nedeniyle birçok EYT’linin işlemlerinde yanlışlıklar yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaynakları, ayda 35-40 bin kişinin emeklilik işlemlerini yürütebilecek kadar uzman personel bulunduğunu, işlemlerin hızlandırılması için uzman olmayan personele birer gün eğitim verilerek emeklilik dosyası inceleme görevi verildiğini bildirdiler.

SGK kaynakları, dosyaları yanlış incelenmiş çok sayıda EYT'linin emekli edilmiş olabileceğini, ileride tüm dosyaların uzman gözüyle yeniden inceleneceğini belirtirlerken, yanlışlıkla emekli edilmiş EYT'lilerin emekliliğinin bozularak geriye dönük borç çıkarılabileceğini söylediler.

Emeklilik bağlama işleminin ciddi uzmanlık gerektiren bir iş olduğuna işaret eden SGK kaynakları, özellikle Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur arasında geçiş yapmış EYT'lilerin dosyalarında ciddi hatalar yaşanacağını, bu hataların ilerleyen yıllarda yapılacak denetimlerle tek tek ortaya çıkacağını söylediler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ayda 35 bin kişiyi emekli eden SGK'nın geçtiğimiz mart ayında 250 bin EYT'linin emekli işlemini tamamladığını söylemiş ve müracaat eden tüm EYT'lilerin mayıs ayında maaşlarını alacağını, bayram ikramiyelerinin de ödeneceğini söylemişti. SGK kaynakları, 2 milyon 250 bin EYT'linin işleminin yıl sonuna kadar uzayacağını belirtirlerken aylığı bağlanmayan EYT'lilerin bayram ikramiyelerini de aylar sonra alabileceklerini ifade ettiler.

EYT'DE İLK ÖDEMELER BAŞLADI

EYT kapsamında mart ayında emeklilik maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi yapılmaya başlandı. SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı alacaklar.

Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı alacaklar.

EYT kapsamında 1.6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında Emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıklamıştı.