EYT düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı
Milyonlarca vatandaşın yıllardır beklediği EYT sorunu bugün itibariyle nihayete erdi. Yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Gündem 03.03.2023, 09:22
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Emeklilikte yaşa takılan milyonların beklediği kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.
Kanun, Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Şartları uyan ve emekli olmak isteyenler e-Devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden başvurabilecek.
e-Devlet'ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "emekli" veya "gelir" kelimesi yazılıyor. "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.
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