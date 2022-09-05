Eylem yapamadan yakalandılar
İçişleri Bakanlığı, YPS yapılanması mensubu 4 teröristin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yakalandığını duyurdu.
Gündem 05.09.2022, 20:11
PKK/KCK terör örgütünce, şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanması mensubu 4 terörist, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki 4 terörist, yol kontrol noktasında yapılan uygulamada gözaltına alındı.
Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, savunma tipi el bombası ve 7,65 mm çapında tabanca ele geçirildi.
Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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