Evlat nöbetinde 38'inci buluşma: Bir aile daha evladına kavuştu
İçişleri Bakanı Soylu, "Evlat nöbetinde 38'inci buluşma, inşallah devamı gelecek. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Terör örgütüne 2015'te katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen teröristin ailesinin 21 Kasım 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetinde yer aldığı kaydedildi.
İkna çalışmaları sonucu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 87'ye yükseldiği aktarıldı.
Evlat nöbetinde 38'inci buluşma
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Evlat nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat nöbetinde 38'inci buluşma, inşallah devamı gelecek. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek." ifadesini kullandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Konyaspor
|7
|14
|5. Başakşehir
|5
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|6
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Antalyaspor
|7
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Sivasspor
|6
|4
|17. Ümraniye
|7
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Keçiörengücü
|6
|11
|3. Bodrumspor
|6
|11
|4. Sakaryaspor
|6
|10
|5. Boluspor
|5
|10
|6. Bandırmaspor
|5
|10
|7. Pendikspor
|6
|9
|8. Tuzlaspor
|6
|8
|9. Adanaspor
|6
|7
|10. Manisa Futbol Kulübü
|5
|8
|11. Samsunspor
|6
|7
|12. Rizespor
|5
|6
|13. Gençlerbirliği
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Southampton
|7
|7
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Wolverhampton Wanderers
|7
|6
|17. Everton
|7
|5
|18. West Ham United
|7
|5
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Real Madrid
|5
|15
|3. Athletic Bilbao
|6
|13
|4. Real Betis
|5
|12
|5. Osasuna
|5
|12
|6. Villarreal
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Valencia
|6
|9
|9. Mallorca
|6
|8
|10. Girona
|5
|7
|11. Rayo Vallecano
|6
|7
|12. Real Sociedad
|5
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Almeria
|6
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1