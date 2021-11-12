Evlat nöbeti zinciri genişliyor
Evlat nöbetine 802'inci günde bir aile daha dahil oldu. Üniversite öğrencisi oğlu dağa kaçırılan baba Cemalettin Öngören de oturma eylemine katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 802'inci gününde sürüyor.
Diyarbakır Dicle Üniversitesinde okuduğu sırada 2013'te kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Celal için Tekirdağ'dan gelen baba Cemalettin Öngören de oturma eylemine dahil oldu.
Baba Öngören, oğlundan haber alamayınca Tekirdağ'dan Diyarbakır'a geldiğini, evladının "seminer" adı altında kandırılarak dağa kaçırıldığını öğrendiğini belirtti.
Yıllardır çocuğundan haber alamadığını, ona ulaşmak için çok çaba sarf ettiğini aktaran Öngören, şöyle konuştu:
"Çocuğum onların merkezindeydi biz de farkında değildik. Çocuğumu HDP'liler götürmüş, başka kim götürmüş olabilir. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlum okusun, kaymakam olsun diye okula gönderdim dağa gidip başkalarına hizmet etsin diye değil. Celal, mağduruz, evimize ateş düştü. Neredeysen bir an önce gel. Gelin ailelerin hepsi çocuklarına kavuşsun."
Oğlunun okuyup memur olmak istediğini, hayalinin yarıda kaldığını ifade eden Öngören, "Ben memur olacağım ve hepinizi kurtaracağım. Baba sen çok yoruldun yıprandın.' diyordu. Gittiği yol, yol değil, kimse oradan bir çözüm beklemesin. Yazıktır, kimse bu garibanların çocuğunu kandırmasın." dedi.
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