Evlat nöbeti tutan aileler şehitler için yürüdü

Çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin evlat nöbetinde 800 gün geride kaldı. 240 aile, HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor. Dün Diyarbakır’da “Şehitlere Saygı Yürüyüşü” düzenlendi. Diyarbakır’daki ailelere, Van, Muş ve Hakkari’de evlat nöbeti tutan ailelerin yanı sıra bazı STK, sendika ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüşte “Türk, Kürt kardeştir, HDP kalleştir”, “Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP” sloganları atıldı.

SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Ailelere ziyaretler de sürüyor. Dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti. Şentop, “Annelerin eylemi dünyanın en etkili, en sivil, en doğal, en güçlü eylemidir” dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyine ettiği küfür de sorulan Şentop, “Çok üzücü. Hepimizi kahretmiştir. Bir milletvekilinin vatandaşa bu derece vahim galiz hakaret etmesi çok vahim. Süreci takip ediyoruz. Hukuk çerçevesinde gereken neyse yapılacaktır” cevabını verdi.