Evlat Nöbeti Çalıştayı: Annelerin cesareti bir devrim

Medya Platformu ve MİSMED Sosyal Medya Derneği tarafından “Evlat Nöbeti Çalıştayı” düzenlendi. Türkiye Yazarlar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayda, 3 yıldır evlat nöbetinde olan Diyarbakır Anneleri’nin dirayetli duruşu ele alındı. Çalıştayın koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık “Toplumsal bir hareket olan evlat nöbetini, medya sosyolojisi bağlamında, alanında uzman bireylerle tartışmak için bir araya geldik” diye konuştu.

BU BİR DEVRİM

Diyarbakır Anneleri’nin cesaretinin büyük bir devrim olduğunu vurgulayan eski milletvekili Orhan Miroğlu ise “Bölgede korku hakimdi, insanlar konuşamıyordu. Çözüm süreci ve Cumhurbaşkanı’mızın desteğiyle bölgede büyük değişiklikler oldu. Diyarbakır Anneleri’ni sivil olarak ayaklanan ilk eylemlerden biri olarak görüyorum. Kimseden destek almadan evlatlarını HDP’den isteyen anneler Kürtlerin sesi oldu. Aydınlarımızı, sanatçılarımızı bu annelerimizi savunmaya davet ediyoruz. Bu ülke hepimizin. ‘Yaşasın Türkiye’ demenin tam vaktidir” dedi.

SİVİL DİRENİŞ

20 yıllık süre içinde Diyarbakır’ın zenginleştiğini, insanların yaşam kalitesinin arttığını kaydeden Miroğlu, şöyle konuştu: “Bununla birlikte insanlar her şeyin farkına vardı. Diyarbakır Anneleri’nin cesaretiyle de bölgede PKK’ya karşı sivil bir direniş oluştu. AK Parti iktidarından sonra Kürt vatandaşlarımız ve PKK arasındaki ayrım net şekilde çizildi. HDP’yi yöneten elitlerin çocukları yurt dışında en iyi yerlerde eğitim gördü. Bu sorgulandı ve Diyarbakır Anneleri’nin önünü açtı.”

Bu mücadeleyi dünyaya duyuracağız

Çalıştayın kurul başkanlığını üstlenen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, annelerin mücadelesini dünyaya duyuracaklarını kaydetti: “Diyarbakır Anneleri, ikiyüzlü Batı’nın desteklediği terör örgütüne karşı dimdik durarak evlatlarını HDP’den istedi. Diyarbakır Anneleri’nin mücadelesini sosyolojik ve akademik olarak dünyaya duyurmamız gerekiyor. Olan garibanların çocuklarına oluyor. Biz burada bunu anlatmaya çalışıyoruz. Her konuda elimizden geleni yapacağız.”