banner38

Evlat nöbeti 785. gününde kararlılıkla sürüyor

3 Eylül 2019'da Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için başlattığı 'evlat nöbeti' 785'inci gününde kararlılıkla sürüyor.

Gündem 26.10.2021, 16:42
Evlat nöbeti 785. gününde kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 785'inci gününde sürüyor.

İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan Ali için Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gelerek eylem yapan Nazime Toptaş, evladından 6 yıldır hiç haber alamadığını söyledi.

"PKK oğlumu kandırıp götürdü. Bu eylem çadırından sonra evlatlar gitmedi. Biz ağladık, başka anneler ağlamasın. Çocuğumu HDP'den istiyorum." diyen Toptaş, eylemlerinde kararlı olduklarını belirtti.

Toptaş, "Allah'ın izniyle oğlum gelecek. Oğlum gelmeden bu çadırdan ayrılmayacağım." dedi.

Evladına seslenen Toptaş, "Doğan Ali gel, teslim ol. Hiç kimseye güvenme devletimize güven. Beni yalnız bırakma. Yemedim, içmedim, seni yetim büyüttüm. Kalp hastasıyım. Ben ölmeden dön gel annene." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan için eylemi sürdüren baba Hacı Güger de 7 yıldır oğlunun peşini bırakmadığını, bırakmayacağını belirtti.

Güger, "Bu kapıda olmamızın nedeni HDP'nin bu çocukları götürdüğünü bildiğimiz içindir. Nereden bir çocuk götürülüyorsa illaki HDP binasına getirilip, öyle götürülüyor." diye konuştu.

Evlatları için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Güger, şöyle konuştu:

"Dağdaki çocukların hepsini getirinceye kadar burada kalacağız. Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol, annenin kucağına, kardeşlerinin yanına gel. Devletimiz büyük bir devlettir."

#evlat nöbeti #Diyarbakır anneleri
Yorumlar (0)
banner35
16
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2