'Evet' mührü basılacak pusula yayınlandı
Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta seçmenlerin mühür "Evet" mührünü basacakları Cumhurbaşkanlığı oy pusulasını yayınladı.
Gündem 13.04.2023, 13:54
Cumhurbaşlanlığı seçimlerinin oy pusulası paylaşıldı.
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının onaylandığını söyledi.
Öztürk, YSK'nın Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarını paylaştı.
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