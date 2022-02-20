Eve kilitlenen anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından eve kilitlendiği öne sürülen anne ve 2 çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gündem 20.02.2022, 15:26 20.02.2022, 15:37
Gaziler Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi D.D. ve 2 çocuğunu eve kilitleyerek bölgeden ayrıldı.
Bunun üzerine anne D.D, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 4. kattaki eve merdivenli araçla ulaşarak anne ve çocuklarını kurtardı.
Durumları iyi olan anne ve çocukları, gerekli işlemler için Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürüldü.
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