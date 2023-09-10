Ev sahibi Zeynep Dirvana: Ölürsem Sebebi Ali Karacan'dır

Yalısında yıllardır kira ödemeden oturan Ali Karacan'la mahkemelik olan Zeynep Dirvana, “Kendimi aldatılmış, kandırılmış hissediyorum. Beni maddi manevi çok mağdur etti. Onun yüzünden meme kanseri oldum. Ölürsem sorumlusu odur. Bir yerde rastlasam suratına tükürecek kadar kızgınım" dedi.

Kanlıca’nın en güzel yalılarından biri olan Dirvana Yalısı’nda oturan Ali Karacan, yıllardır kirasını düzenli ödemediği için ev sahibi Zeynep Dirvana ile mahkemelik oldu. Tahliye davasını Zeynep Dirvana kazansa da Karacan ‘iflas ettim’ diyerek dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Zeynep Dirvana ise 23 yıldır Karacan’la uğraştığını ve artık evini boşaltmasından başka bir şey istemediğini belirterek, “Yeter ki evimden çıksın” diyor.

ŞEREF SÖZÜ VERDİ TUTMADI

Bu duruma gelene kadar yaşananları anlatan Dirvana “ 23 yıldır benim Kanlıca’daki evimde oturuyor. İlk 10 yıllık kontrat yaptık, sonra beş yıl daha uzattık. Bu süre bittiğinde ise bir daha kontrat yapmadı. Bu arada kiraları doğru düzgün ödemedi, icraya verdiğimizde öğrendik ki şirketi iflas etmiş ama yalıda oturmaya devam ediyor. Evden çıkmasını istediğimizde ise sürekli beni oyaladı. ‘Namus sözü veriyorum’, ‘Şeref sözü veriyorum’, ‘Çocuklarım üzerine yemin ederim’ 2020'de teslim edeceğim dedi. İnandım. Namus dedi, şeref dedi. Ama bir türlü çıkmadı.” dedi.

BEN BU ADAM YÜZÜNDEN KANSER OLDUM

Karacan’ın evini kiralamak istediği dönemde bir çok kişinin ‘verme’ dediğini ama bir arkadaşlarının ‘Ben kefilim ondan kötülük gelmez’ sözü üzerine evi verdiğini anlatan Dirvana şunları anlattı:

“Ama bana o kadar kötülük yaptı ki. Yazıklar olsun. Tebligatlar eline ulaşamasın diye evin kapı numarasını bile değiştirmiş. Her yerden soruşturma geçiriyormuş. Bakın ben bu adam yüzünden meme kanseri oldum. Yeter artık evimden defolsun gitsin. Para da istemiyorum, böyle terbiyesizlik mi olur?”

TEK MAĞDUR BEN DEĞİLİM

Karacan’ın kendisi gibi çok sayıda insanı mağdur ettiğini de söyleyen Dirvana, “Beni dün haber çıktıktan sonra o kadar çok insan aradı ki. İnanamadım. Mesela Kanlıca’da bir daire tutmuş ev sahibine 18 yıl kan kusturmuş.

Kira şu an için 156 bin lira oldu. Ama üç aydır hiç ödemiyordu. Ondan evvel de mahkemeye ödüyordu ama onları bile zamanında ödemedi “ dedi.

EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİNİ VERDİM

Bu süreçte hiç konuştunuz mu sorusuna ise Dirvana, “2020’den beri hiç bir araya gelmedik. Benim hastalığımı duyunca, “Zeynep Hanım bir doktor tavsiye edeyim’ diye aradı. Ben de, ‘Sen kim oluyorsun da bana bunu söylüyorsun. Ben Prof. Dr. Süleyman Dirvana’nın eşiyim. Bütün hocaların hocası benim eşim benim senin tavsiyene hiç ihtiyacım yok ‘dedim. Mesela dün onun doğum günüymüş tesadüfen öğrendim. Ona çok güzel bir doğum günü hediyesi verdim. 23 senedir uğraşıyorum. Bana bir de bana ‘adalet kulvarı benden sorulur, mahkemeye versen beş sene uğraşırsın’ diyerek tehditler bile etti. " diye konuştu.

ÖLÜRSEM SEBEBİ ALİ KARACAN’DIR

Dirvana sözlerini şöyle sürdürdü: "İçim çok dolu, çok üzüldüm bunların hepsinin sebebi ben ölürsem sebebi Ali Karacan’dır. Ben kendimi aldatılmış kandırılmış dolandırılmış hissediyorum., Para umurumda değil. Bana gelip deseydi ‘Zeynep ablacım, anneciğim 6 ay sonra çıkacağım kirada ödemeyeceğim’ tamam bir sene otur derdim. Dürüst olsaydı ama bana hep alicengiz oyunu yapıyor. Mahkemede neler yaptı. Avukat değiştirdi, doktor raporu verdi, reddi hakim talebinde bulundu. Böyle bir şey yok. İş adamı diye salınmasın bir yerlerde, rastlasam suratıma tüküreceğim. O kadar kızgınım.

O ŞER KİŞİ

Benim o evi bir tütsülemem duvarlarını kazımam lazım. Boğazın en güzel evi eşimle kendi ellerimizle yaptık. Çeyrek asır evimde oturdu. Mahkemelerde sürünmeyeyim iyilikle olsun dedim. Ama maalesef, ‘İyiliğe iyilik her kişinin işidir, kötülüğe iyilik er yiğidir işidir, iyiliğe kötülük şer kişinin işidir’ sözündeki şer kişi o.”