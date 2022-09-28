Etlik Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Farklı bölümler tek bir alana toplandı, son teknolojik cihazlar ile donatıldı.

Dev şehir hastaneleri kuruldu. Muayeneler, bölümler arası sevkler hızlı ve kolay hale geldi.

Şehir hastaneleri koronavirüs salgınının en yoğun olduğu dönemde lokomotif görevi üstlendi.

16 ilde 19 şehir hastanesi hizmete girdi

İlk şehir hastanesi 2017 yılında Yozgat'ta açıldı. Geçen 5 yılda ardı ardına açılışlar yapıldı.

16 ilde [İstanbul(Okmeydanı-Kartal-Göztepe-Başakşehir), Ankara, Mersin, Adana, Kayseri, Bursa, Eskişehir, Konya, Manisa, Erzurum, Yozgat, Isparta, Elazığ, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Balıkesir] 19 şehir hastanesi hizmete girdi.

Her gün binlerce hastaya hizmet veriliyor

Şehir hastanelerinde her gün binlerce hastaya hizmet veriliyor.

Hizmete giren 19 hastaneden bugüne kadar 175 milyon sağlık hizmeti alındı. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen hastanelerle konfor da arttı.

Etlik Şehir Hastanesi, Türkiye'nin alan olarak en büyüğü

Şehir hastanelerinin 20'ncisi Ankara'da hizmete giriyor.

Etlik Şehir Hastanesi Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi.

Sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti bulunuyor.

8 ayrı hastaneden oluşuyor

Etlik Şehir Hastanesi, 8 ayrı hastaneden oluşuyor. 1000 poliklinikle hizmet verilecek hastanede, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Hastanede Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi yer alıyor. Hastanede ayrıca kamu hastanelerindeki tek otizm merkezi ve Ankara'nın en kapsamlı Klinik Araştırma Merkezi de hizmet verecek.

Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Etlik Şehir Hastanesi'nin açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

4 bin 50 yatak kapasitesi bulunuyor

1 milyon metrekarenin üzerinde bir alana inşa edilen Etlik Şehir Hastanesi 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip. Böylece bugüne kadar hizmete giren 20 şehir hastanesinin yatak kapasitesi yaklaşık 29 bin oldu.

13 şehir hastanesinin yapımı sürüyor

15 bin yatak kapasiteli 13 şehir hastanesinin (Kütahya, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Aydın, Samsun, Trabzon, Antalya, Ordu, Denizli, Sakarya, Şanlıurfa, Diyarbakır) yapımı ise devam ediyor.

Projelerin tamamlanmasının ardından 33 şehir hastanesinde 44 binden fazla yatakla hizmet verilmiş olacak.