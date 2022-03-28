Et ve Süt Kurumu'nun genel müdürü değişti
Yüzde 48'lik zamdan sonra yaptığı "Çok uzun kuyruklar oluyordu. Bu nedenle fiyatları artırdık" açıklamasıyla tepki çeken Osman Uzun Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alındı.
Gündem 28.03.2022, 18:51
Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz günlerde et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmıştı. Gündem olan bu fiyat artışının ardından kurumun Genel Müdürü Osman Uzun ise zam gerekçesini, "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık" sözleriyle açıklamıştı. Bu sözler kamuoyunun tepkisi çekmişti.
Osman Uzun'un yerine genel müdürlük görevine Mustafa Kayhan getirildi.
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