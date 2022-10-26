Eşref Fakıbaba'nın istifası Genel Kurul'a havale edildi
TBMM Başkanlık Divanı, Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı. Fakıbaba'nın istifa talebi TBMM Başkanlık Divanınca Genel Kurula havale edildi.
Gündem 26.10.2022, 15:07
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi, TBMM Genel Kuruluna sevk edildi.
TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Başkanlık Divanı, toplantıda, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesinin geçerliliğini inceledi. Dilekçenin gerçekliğinin ve geçerliliğinin tespit edilmesinin ardından Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa talebinin Meclis Genel Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.
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