Esra Hankulu’nun ölümünde yargılanan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada karar verildi.
Ümitcan Uygun, Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos’ta ölü bulundu.
Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı.
Uygun, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Adli Tıp raporunda Hankulu'nun, künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenince, Ümitcan Uygun hakkında ‘kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası Hankulu'nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında ise ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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