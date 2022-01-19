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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde Ümitcan Uygun hakim karşısında

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde Esra Hankulu'nun geçen yıl 5 Ağustos'ta ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanması başladı.

Gündem 19.01.2022, 17:00 19.01.2022, 17:01
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde Ümitcan Uygun hakim karşısında

Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Ümitcan Uygun mahkemede verdiği ifadesinde olay günü evden çıkarken Hankulu'nun yaşadığını söyledi. Hankulu'nun öldüğü gün evde bulunan Furkan G. ise, Uygun'u aradığını ve "Polise benden bahsetmeyin" dediğini belirtti. Öte yandan Uygun'un olay günü Aleyna Çakır'ın fotoğraflarına baktığı da bildirildi.

Hankulu'nun ölümünün ardından geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Adli Tıp raporunda Hankulu’nun, künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenince, Ümitcan Uygun hakkında 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ESRA TİTREMEYE VE KASILMAYA BAŞLADI'

Davanın ilk duruşması Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Ümitcan Uygun, bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ile Dilan Civelek hazır bulundu. İddianamenin okunmasının savunmasını yapan Uygun, Hankulu ve Dilan Civelek’in evde alkol aldıklarını, Furkan Gürgil ile kendisinin içmediğini, birlikte çorbacıya gittiklerini, saat 02.30 sıralarında Hankulu’nun evine döndüklerini söyledi. Uygun, "Birlikte odaya geçtikten 10 dakika sonra Esra titremeye ve kasılmaya başladı. Esra'nın kollarından tutup yere uzandırdım. Furkan'ı odaya çağırdım. Birlikte Esra'yı banyoya götürdük. Saçlarına ve bacaklarına su tuttuk. Daha sonra kendine geldi. 'Kötüysen hastaneye gidelim' dedim. O da 'İyiyim, gerek yok' dedi. Furkan tuzlu ayran yaptı, içtikten sonra kustu ve kendine geldi. Çay içmek istediğini söyledi. Hatta kendi çay demledi hep birlikte içtik" ifadelerini kullandı.

'MORLUKLARIN NASIL OLUŞTUĞUNU BİLMİYORUM’

Daha sonra tekrar odaya giderek uyuduklarını iddia eden Uygun, "Sabah 08.00 avukatım aradı, adliyede bir başka olay için ifade vermem gerektiğini söyledi. Telefon sesine Esra da uyandı. Evden ayrıldığımda hayattaydı. Dilan ve Furkan da uyuyordu" dedi. Mahkeme başkanının, adli tıp raporunda Hankulu’nun başına aldığı darbe sonucu öldüğünün tespitini sorması üzerine sanık Uygun, "Furkan saat 14.00 gibi beni aradı. Esra'nın dudaklarının mosmor olduğunu ve nabzının atmadığını söyledi. Esra ile aramızda tartışma bile yaşanmadı. Vücudundaki morlukların nasıl olduğunu bilmiyorum" yanıtını verdi.

ALEYNA ÇAKIR'IN FOTOĞRAFLARINA BAKMIŞ

Bu arada ölen Hankulu'nun ailesinin avukatı, sanık Uygun'un cep telefonunun dijital inceleme raporlarının dosyaya girdiğini, buna göre sanığın olay sabahı kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in fotoğraflarına baktığının tespit edildiğini, bu nedenle Hankulu'yla kavga etmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Uygun, "Telefonumda sürekli fotoğraflara bakarım. Sayfamda kim varsa anne, baba, arkadaşlar ancak o gün kimin fotoğrafına baktığımı hatırlamıyorum. Esra ile hiç kavga etmedik" dedi. Uygun, Hankulu’nun telefonundan bazı verilerin silinmesiyle ilgili soruya da "Bilmiyorum" cevabını verdi.

'BENDEN BAHSETMEYİN' DEDİ'

Savunmasını yapan tutuksuz sanık Furkan Gürgil, gece Hankulu ile Uygun’un uyumak için odaya geçtiklerini, o saatten sonra kendilerinin de uyuduğunu belirterek, "Saat 14.00 gibi uyandık. Esra’nın odasına gittiğimde mosmor olduğunu gördük. Ağzından su gelmişti. Önce Ümitcan Uygun’u, ardından da 112’yi arayarak yardım istedim. Eve gelen sağlık ekiplerinin öldüğünü söylemesi üzerine Ümitcan’ı birkaç kez daha aradım. Ümitcan ‘benden bahsetmeyin’ dediği için ilk ifademde söylemedim" dedi.

vermem gerektiğini söyledi. Telefon sesine Esra da uyandı. Evden ayrıldığımda hayattaydı. Dilan ve Furkan da uyuyordu" dedi. Mahkeme başkanının, adli tıp raporunda Hankulu’nun başına aldığı darbe sonucu öldüğünün tespitini sorması üzerine sanık Uygun, "Furkan saat 14.00 gibi beni aradı. Esra'nın dudaklarının mosmor olduğunu ve nabzının atmadığını

'DAHA ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ'

Sanık Dilan Civelek de, Ümitcan Uygun’un telefonda, "'Ne içip ne yediyseniz polise söyleyin; ancak benden bahsetmeyin' dedi. Daha önce Ümit’in sosyal medyadan kızlarla yayın yaptığını Esra’ya söylemiştim. O nedenle kavga etmişlerdi. Beni olay nedeniyle tehdit etmişti. Furkan ile konuşmasındaki ses tonunda tehdit ettiğini düşündüm" dedi. Her iki sanık da, Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları yönündeki suçlamayı ise kabul etmedi.

DAVA ERTELENDİ

Tanıkların dinlenmesi ardından taraf avukatlarının beyanları alındı. Savcının mütalaasının ardından Ümitcan Uygun’un tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

söyledi. Esra ile aramızda tartışma bile yaşanmadı. Vücudundaki morlukların nasıl olduğunu bilmiyorum" yanıtını verdi.

#Esra Hankulu #Ümitcan Uygun #dava
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