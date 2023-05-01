Esnaftan kaçan HDP'liler karakola sığındı
İzmit Kuruçeşme'de esnafı ziyaretine çıkan HDP'liler, mahallelinin sert tepkisi üzerine karakola sığınmak zorunda kaldı.
İzmit'in Kuruçeşme ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirmek isteyen HDP heyetine esnaf müsaade etmedi.
Kuruçeşme'de esnaf ziyaretine çıkan HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindeki heyet mahallelinin sert tepkisiyle karşılaştı.
Temaslarını yarıda bırakmak zorunda kalan heyet polis karakoluna sığındı.
Seçimlere Yeşil Sol Partisi çatısı altında girecek HDP’nin Kocaeli Milletvekili ve adayı Ömer Faruk Gergerliğioğlu Kuruçeşme’de esnaf ziyareti yapmak istedi.
Bu sırada Gergerlioğlu ve beraberindekileri gören mahalleli izin vermeyeceklerini söyleyerek tepki gösterdi.
Yeşil Sol Partili heyete sert çıkan mahalleli, “Dinlemeyin teröristleri. Bu mahallede konuşamazsınız. Sırtını PKK’ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın. Bu mahalleyi size bırakmayız. Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar” diye bağırdı.
Tepki gören heyet Kuruçeşme Polis Merkezi’ne sığındı. Grup uzun süre karakolun önünde beklerken, olay yerine takviye kuvvetler de çağrıldı.
HDP liler esnaf ve vatandaşlar tarafından Kocaeli Kuruçeşme den kovuldu ''hadi lan had köpekler sizi...'' pic.twitter.com/NKj7je7EKG— AKINCI (@akinci7272) April 30, 2023
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