Esnaf amcadan Ali Babacan'a zor sorular
Ankara'da yaşlı bir esnaf, Ali Babacan'a, şu an izlediği politikadan anne ve babasının memnun olup olmadığını sorduktan sonra, "Güneşi bırakıp çöplükte yer arıyorsunuz" dedi.
6'lı Masa üyesi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu. O sırada Babacan'ın yanına yaklaşan bir vatandaş, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" dedi.
14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere artık günler kalırken siyasilerin de yurdun dört bir yanında yaptığı ziyaretler devam ediyor. 6'lı Masa üyesi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Ulus semtinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında bir esnaf Babacan'ın yanına yaklaşarak, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu?" diye sordu.
Sözlerini sürdüren vatandaş, "Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" dedi.
Ankaralı esnaftan Ali Babacan'a tepki:— EHA MEDYA (@eha_medya) May 3, 2023
▪️Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu?
▪️Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz.
▪️Babacan kendine çok ama çok yazık ettin.pic.twitter.com/PEW63xOGBb
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|78
|2. M.City
|32
|76
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|32
|63
|5. Liverpool
|33
|56
|6. Tottenham
|34
|54
|7. Aston Villa
|34
|54
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|33
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|33
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Real Madrid
|33
|68
|3. Atletico Madrid
|32
|66
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|32
|53
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|32
|47
|8. Girona
|32
|44
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Rayo Vallecano
|32
|43
|11. Sevilla
|32
|41
|12. Mallorca
|32
|41
|13. Celta Vigo
|32
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|32
|35
|16. Real Valladolid
|32
|35
|17. Valencia
|32
|33
|18. Espanyol
|32
|31
|19. Getafe
|32
|31
|20. Elche
|33
|16