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Eşkıyalık fuhuş ve şantaj: CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde her gün farklı skandal

Terör örgütü PKK soruşturmasında 1 daire başkanı ve 17 çalışanı gözaltına alınan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi şimdi de eşkıyalık ve fuhuş iddialarıyla gündemde. Belediye Başkanı Vahap Seçer’in oğulları alınmadıkları eğlence merkezini, belediyeden topladığı adamlarla bastı ve çalışanları dövdü. Belediyenin şube müdürleri arasında yaşanan fuhuş ve şantaj kasetleri ise skandalın son halkası oldu.

Gündem 01.11.2022, 08:38
Eşkıyalık fuhuş ve şantaj: CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde her gün farklı skandal

Terör örgütü PKK soruşturmasında 1 daire başkanı ve 17 çalışanı gözaltına alınan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Vahap Seçer’in oğlunun bar basıp gazeteci dövdürdüğü, belediyede uygunsuz kasetleriyle şantajlar yapıldığı, belediyenin propaganda için üniversiteye kanca attığı konuşuluyor. İşte birbirinden çarpıcı iddialar...

BAŞKANIN OĞLU BAR BASTI

Mersin’deki skandal 2021 Eylül ayına uzanıyor. Yargıya taşınan ifadelere göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde beden isçisi olarak çalışan Ali Ekber Özer, Develi Geniş ve Cengiz Söğüt ile arkadaşları Menderes Bulvarı’nda pahalı bir mekana gitti. İçkili restoranın bahçe kısmında gezinirken, şef garson tarafından “Abi bu şekilde uygun olmaz. Buyurun masaya oturun diyerek” grubu uyardı. Ancak Cengiz Söğüt, “Bana kimse karışamaz” diyerek küfüretti. Ardından da şef garsona saldırdı. Arkadaşları da Söğüt’e eşlik edince kavga büyüdü, restoranda ciddi maddi hasar oluştu. Polisin gelmesi ile dinen olaylarda gözaltına alınan şahısların üzerinde demir sopa ve bıçak ele geçirildi.

İÇERİ ALINMADI OLAY ÇIKARDI

Restorandaki kamera görüntülerinde yapılan incelemede de belediye çalışanları ile arkadaşlarının ellerinde bıçak ve demirlerle sağa sola rastgele saldırdığı, etrafa zarar verdiği tespit edildi. Olaya ilişkin asıl iddia ise Mersin’deki yerel bir internet sitesinden geldi. Sitenin haberine göre, olay şöyle gelişti: Vahap Seçer’in iki oğlundan birisi (haberde ismi verilmedi) restorana girmek istedi. Ancak kapıdaki görevliler “Damsız giremezsiniz” diyerek Seçer’e engel oldu. Bunun üzerine “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?” diyerek bağıran oğul Seçer tehditler savurarak ayrıldı. Seçer kısa bir süre sonra, bu kez yanında belediye çalışanları ile döndü. Ardından restoranda kavga çıktı...

SEÇER’İN OĞLU DÖVDÜRDÜ

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Olaydan birkaç ay sonra oğul Seçer’le ilgili haberi yapan internet sitesinin sahibi Zeynel Boğan, 3 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen Boğan’ın şikayeti üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Olayın peşine düşerek ‘azmettiricileri’ araştıran Zeynel Doğan, soruşturma kapsamında verdiği ifadede şunları kaydetti: “Yaptığım haberlerden dolayı, MBB Özel Kalem çalışanı Tolga Gökçeli ve Vahap Seçer’in oğlu Uğur Seçer rahatsız olmuş. Uğur Seçer bu durumu Tolga Gökçeli’ye bildirmiş. Gökçeli de CHP Gençlik Kolları’ndan tanıdığı Metin Çulcu ve Seyfettin Çulcu’ya söylemiş. Bunlar Mersin Büyükşehir Belediyesinde Mezarlık İşleri’nde çalışan Eyyüp Özdemir, Ramazan Kutlu ve Gökhan Özkan’a beni darp etmeleri için para vermiş.” Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

DALLAS GİBİ BELEDİYE!

CHP’li belediyenin, bu yılın başında, başkanlık katına kadar giden şantaj kaseti olayla sarsıldığı ortaya çıktı. Yargıya da taşınan iddialara göre, belediyede şube müdürlüğü yapan B.B ile kadın şube müdürü E.A. arasında ilişki başladı. B.B. ve E.A. kendi telefonları ile kendi uygunsuz görüntülerini çekti. İkili bir süre sonra ayrıldı. Ancak bir süre sonra uygunsuz görüntüler F.U adlı başka bir belediye çalışanının eline geçti. Yine iddiaya göre F.U. bu görüntüleri kullanarak B.B.’yi tehdit etti. Daha sonra elden ele dolaşan görüntüler başkanlık katına kadar çıktı. Belediyede Başkan Danışmanlığı yapan Tolga Gökçeli, görüntüleri yaydığı iddia edilen F.U.’yu tehdit etti. Kısa bir süre sonra da F.U. işten atıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’den soruşturma başlattı.

Mersin’i ayağa kaldırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi siyaseti üniversitelere de soktu. İddiaya göre belediye, üzerinde Vahap Seçer'in adının olduğu materyaller hazırlayarak, Mersin Üniversitesi'nde dağıtmak ve propaganda yapmak istedi. Hazırlanan binlerce ürün eşi, oğlu ve gelini CHP'li belediyelerde çalışan Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dilek Özdemir tarafından teslim alındı. Ardından da bu ürünler bu ay içinde iki parti halinde, tutanakla öğrencilere dağıtılmak üzere fakültelere teslim edildi. Ancak haber Mersin'i ayağa kaldırdı. Tepkiler üzerine materyaller toplatılarak belediyeye iade edilmek üzere Fen-Edebiyat Fakültesi deposuna kaldırıldı.

İHA ve SİHA’lar vizyonsuzlukmuş!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti’nin vizyon belgesini eleştirdi. Seçer, “Tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı” dedi. Terör örgütü PKK ağzıyla konuşan Seçer, “Mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir” ifadelerini kullandı. Seçer şunları söyledi: “İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir.”

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