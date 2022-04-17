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Eskişehir'de keşfedildi, dünya literatürüne girdi

Eskişehir'de bir grup akademisyen tarafından keşfedilen ve "Brachythele zonsteini" adı verilen tuzak kapılı örümcek türü dünya literatüründe yerini aldı.

Gündem 17.04.2022, 13:23 17.04.2022, 13:25
Eskişehir'de keşfedildi, dünya literatürüne girdi

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde örümcek türleri üzerine çalışma yapıldı.

Kalabak ve Tandır mahallelerinde farklı bir tuzak kapılı örümcek türüne rastlandı. Yaklaşık 2 yıl süren çalışma sonunda örümceğe "Brachythele zonsteini" adı verildi. Yeni tür, Arthropoda Selecta adlı uluslararası hakemli bir dergide yayımlanarak dünya literatürüne girdi.,

Adını araknolog Sergei Zonstein'den esinlenerek verdiler

Doç. Dr. Recep Sulhi Özkütük, Türkiye'de 53 familyaya ait 1247 örümcek türünün bulunduğunu, bunlara yenilerinin eklendiğini söyledi.

Örümcek türleri üzerine Eskişehir ve çevresinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Özkütük, şöyle konuştu:

"Yeni tespit ettiğimiz tür, Eskişehir'in birkaç yerinden toplandı. Kalabak ve Tandır mahallelerinde bu türe rastladık. Arazi çalışmalarında örnekleri topladık. Daha sonra bu örneklerin ayrımı yapıldı. Bu türlerin hepsi gözden geçirildi. Bunun ardından farklı örümcekleri ayırdık. Dünyada yapılmış çalışmaları inceledik. Yaklaşık 2 yıl süren çalışma sonunda yeni tür olduğuna karar verdik. Teşhisler, fotoğraflar, literatür taraması gibi işlemleri yaptıktan sonra Arthropoda Selecta adlı uluslararası hakemli bir dergide yayımlandı. Bu türe 'Brachythele zonsteini' adını verdik. Daha önce birlikte çalıştığımız araknolog Sergei Zonstein'a ithafen örümceğin adını vermeyi uygun gördük."

Yuvasının üzerine kapattığı kapağın titreşimi sayesinde avlanıyor

Özkütük, "Brachythele zonsteini" türünün, toprak altında yaşadığını için "tuzakçı örümcek" olarak da adlandırıldığını bildirdi.

Yer altına ağla etrafını ördükleri yuva kazan türün, daha sonra yüzeydeki çıkış noktasına bir kapak oluşturduğunu ifade eden Özkütük, şu bilgileri paylaştı:

"Kapağı yuvanın üzerine kapatıyor ki dışarıdan görmek neredeyse imkansız. Kapağın etrafına döşediği ağlarla da yakından geçen herhangi bir av olduğunda titreşimlerle bunu hissedip dışarıya çıkarak avlanıyor. Dünyada ilk kez Eskişehir'de keşfedilip literatüre dahil edildi. Brachythele zonsteini, Eskişehir'den çıktı ve dünya için yeni bir tür. Daha sonra belki dünyanın farklı yerlerinde de bu tür görülebilir ama Brachythele zonsteini olarak isimlendirilecek. Bundan sonra araştırmacılar, Brachythele zonsteini ile dünyada yapılacak bütün çalışmalarda bizim yaptıklarımıza atıfta bulunacak."

#Eskişehir
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