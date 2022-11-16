Eskişehir'de provokatif paylaşım yapan kadın tutuklandı
Eskişehir'de sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Gündem 16.11.2022, 17:59
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye getirilen şüpheli savcılıkça sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli M.K'yı yakalamıştı.
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