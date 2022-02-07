Eski yüzücü için yakalama kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında yaptığı çirkin paylaşım nedeniyle eski yüzücü Derya Büyükuncu için yakalama kararı çıkarıldı.
Gündem 07.02.2022, 16:49
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen eski milli yüzücü Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kaynak: AA
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