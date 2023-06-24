Eski Varlık Fonu başkanı tutuklandı

Varlık Fonu eski başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yaklaşık 1 yıldır çok gizli olarak sürdürülen soruşturma geçen hafta tamamlandı.

İlk kez Patronlar Dünyası'nda okuyacağınız olay şöyle gelişti;

Mehmet Bostan Kasım 2016'da 200 milyar doları yöneten Varlık Fonu'na, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından başkan olarak atandı.

11 ay boyunca Varlık Fonunu yöneten Mehmet Bostan Eylül 2017'de ani bir şekilde görevden alındı.

BERAT ALBAYRAK TESPİT ETTİ ERDOĞAN DÜĞMEYE BASTI

2018'de Maliye ve Hazine Bakanlığına atanan Berat Albayrak, Varlık fonunda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı.

Bundan sonrasında ise olaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istedi.

Bu aşamada Binali Yıldırım ise olayın Devlet Denetleme Kurulu'na gitmesine gerek olmadığı yönünde görüş belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kararlıydı.

Devlet Denetleme Kuruluna talimat vererek bu olayın akıbetinin araştırılmasını istedi.

KRALİÇE VE PRENS ANDREW'İN YAKIN ARKADAŞI

İddialara göre ortaya çıkan tablo vahimdi.

Eski İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu York Dükü Prens Andrew ile de çok samimi olan iş insanı Bülent Göktuna, olayın bir tarafındaydı.

25 MİLYON DOLARLIK KOMİSYON BUHAR OLUP UÇTU

Yurt dışından 25 milyar dolarlık fon bulacağını söyleyen Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir komisyon karşılığında bu işe soyunmuştu.

Ancak istenen fon alınamadığı gibi 25 milyon dolarlık komisyonda buhar olup uçmuştu.

Devlet Denetleme Kurulu 1 yılı aşkın bir sürenin ardından raporunu tamamladı.

Raporda oklar, Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna'yı gösteriyordu.

SİLİVRİ CEZAEVİNDELER

Geçen hafta gözaltına alınan eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna, mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevine kondu.

Kaynak: PatronlarDünyası.com