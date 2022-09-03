Eski THK Rektörü Ünsal Ban'a tutuklama kararı
Eski THK Rektörü Ünsal Ban hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ünsal Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
Gündem 03.09.2022, 15:39
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Ban hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İtirazın kabulünün ardından Ünsal Ban yeniden gözaltına alınırken nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacağı öğrenildi.
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